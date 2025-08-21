Darıca’da Hırsızlık Yapan Y.G. Yakalandı

DARICA’DA HIRSIZLIK OLAYI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayında, toplam değeri 500 bin TL olan ziynet eşyası ve takılar çalındı. Olayın ardından yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Y.G. yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin 84 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

YAKALAMA OPERSYONU VE TUTUKLAMA SÜRECİ

31 Temmuz tarihinde Darıca’da üç ayrı adreste meydana gelen evden hırsızlık olayları sonrasında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli Y.G., Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.G., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.