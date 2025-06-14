Darıca’da İş Yeri Kurşunlandı, İki Şüpheli Tutuklandı

İŞ YERİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı üzerine yapılan çalışmalar, 2 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı. 21 Mayıs tarihinde R.K. isimli kişiye ait olan iş yerinin kurşunlanması sonrasında, polis ekipleri hemen bir inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESİ BELİRLENDİ

Asayiş şube müdürlüğü gasp büro amirliğince yürütülen araştırmalar sonunda, olayın O.Ç. ve Y.E.K. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. 12 Haziran tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında, şüpheli Y.E.K. yakalandı. Yapılan ev aramasında ise, kurşunlama olayında kullanılan silah ve toplamda 45 fişek ele geçirildi.

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Devam eden işlemler sonucunda, olayın diğer şüphelisi O.Ç. de yakalandı. O.Ç.’nin üst aramasında ise 7 fişek bulundu. İfade işlemleri tamamlanan her iki şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.