Darıca’da Kahvehanede Kumar Cezası Kesildi

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kahvehane içerisinde kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunu engellemeye yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

KUMAR OYNADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Bu denetimlerin bir parçası olarak, Darıca’daki bir kahvehanede 4 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan şahıslara 36 bin 988 lira ceza uygulanırken, kumar masasında bulunan 2 bin 100 lira da polis tarafından el konuldu. Ayrıca, iş yeri sahibi İ.A. hakkında da gerekli işlemler yapıldı.