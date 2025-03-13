Darıca’da Motosiklet Hırsızlığı: İki Tutuklama

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosiklet hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınan 17 yaşındaki üç şüpheliden ikisi tutuklandı. 3 Mart’ta gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayı sonrası, polis ekipleri harekete geçerek detaylı bir inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE İŞLEM SÜRECİ

Polis ekipleri, 11 Mart’ta olayla bağlantılı olarak üç şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.K. (17), Y.Y. (17) ve H.M. (17) hakkında emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sürecinde, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve H.M. tutuklandı.