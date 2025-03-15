Darıca’da Motosiklet, Yaya Kadına Çarptı

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına, seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Kaza, Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YAYA

Edinilen bilgilere göre, 54 SH 910 plakalı motosikletle seyir eden Y.K., caddede karşıdan karşıya geçmekte olan yaya B.K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.K. savruldu ve durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.