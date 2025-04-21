Darıca’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

DARICA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan bir operasyon sonucunda, 1 kilogram 176 gram bonzai ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla ilgili yürüttüğü mücadele çerçevesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ŞÜPHELİ İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 15 Nisan tarihinde Darıca’da bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Bu aramada 1 kilogram 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, bir tabanca ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.