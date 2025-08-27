Darıca’da Veli, Okul İdarecilerine Saldırdı

DARICA’DA OKULDA YAŞANAN SALDIRI OLAYI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sahte adres beyan ederek oğlu için okula kayıt yaptırmaya çalışan bir veli, talebi geri çevrilince okul idaresine bıçakla hücum etti. Olay, Mehmet Akif Ortaokulu’nda gerçekleşti ve güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Geçtiğimiz gün saat 17.00 sularında meydana gelen olayda, okula gelen bir kişi, oğlunu kayıt ettirmek amacıyla başvuruda bulundu. Ancak, sahte adres bildirdiği iddia edilen velinin talebi okul yönetimi tarafından reddedildi.

Bu duruma öfkelenen şahıs, okul müdürü Ümit Biber ve müdür yardımcısı Mustafa Akdemir’e küfür ederek tehditle yaklaşmaya çalıştı. Yanında getirdiği bıçakla idarecilere saldırmaya çalışan şahıs, okulda bulunan kişilerin müdahalesiyle bıçağını düşürdü. Ancak, düşen bıçağı tekrar alarak tehditlerine devam eden şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.