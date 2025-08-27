Darıca’da Veli, Okul Müdürüne Saldırdı

VELİNİN SAHTE ADRES BEYANINDA BULUNMASI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu’na giden bir veli, öğrencisinin kaydı için sahte adres beyanında bulundu. Okul yönetiminin bu talebi reddetmesi üzerine yaşanan tartışmada veli, idarecilere bıçakla saldırmaya çalıştı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

TARTIŞMA VE SALDIRI GİRİŞİMİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Darıca’nın Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ortaokulu’nda gerçekleşti. İddialara göre, H.K. isimli veli, öğrencisinin kaydı için okulda bulunduğu esnada ikamet bilgilerini usule aykırı olarak beyan etti. Okul yönetimi, bu kaydın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Bu durum üzerine H.K. ve ailesi, okul müdürü Ümit Biber ile müdür yardımcısı Mustafa Akdemir’in odasına girdi. İddialara göre öğrencinin avukat olan amcası, idarecilere hakaret ve tehditlerde bulundu. Sonrasında H.K., cebinden çıkardığı bıçakla müdür ve yardımcısına saldırmaya çalıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ANLAR

Saldırı girişimi, okulun diğer müdür yardımcısı ve çevredeki kişilerin müdahalesiyle son anda engellendi. Yaşanan olayların güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda, H.K. ve ailesinin idarecilerin odasında hakaretler savurduğu, H.K.’nın bıçakla saldırıya yeltendiği anlar kaydedildi. Görüntülerde, H.K.’nın idarecilerin müdahalesiyle elinden düşürdüğü bıçağı yere alarak yeniden saldırı girişiminde bulunduğu da görüldü. Olayın ardından, okul yönetimi ve H.K. karşılıklı olarak şikayetçi olmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.