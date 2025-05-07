Darıca’da Yangın, İtfaiye Personeli Yaralandı

YANGINA MÜDAHALEDE İKİ İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye personeli, evin bir kısmının çökmesi neticesinde yaralandı. Yangın, Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi’nde bulunan iki katlı iki evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri durumu kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Evde bulunan bir şahıs, kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangını söndürme faaliyetleri esnasında evin bir bölümü çöktü ve bu olay sonucunda itfaiye vardiya amiri M.T. ile G.B. yaralandı. Yaralı itfaiye personeline sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu, iki ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, bir bina da hasar gördü.