Haberler

Darıca’da Yangın, İtfaiye Personeli Yaralandı

YANGINA MÜDAHALEDE İKİ İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye personeli, evin bir kısmının çökmesi neticesinde yaralandı. Yangın, Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi’nde bulunan iki katlı iki evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri durumu kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Evde bulunan bir şahıs, kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangını söndürme faaliyetleri esnasında evin bir bölümü çöktü ve bu olay sonucunda itfaiye vardiya amiri M.T. ile G.B. yaralandı. Yaralı itfaiye personeline sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu, iki ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, bir bina da hasar gördü.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu Gazze’de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 23 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sivil yaralıların sayısının ise arttığı öğrenildi.
Haberler

Türk Karayolu Ağında 2024 Kazalar Arttı

2024 yılında Türkiye'de karayolu ağında 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası gerçekleşti. Bu rakam, güvenlik ve trafik önlemleri açısından dikkat çeken bir durum ortaya koyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.