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Darıca’da Yangın, İtfaiye Söndürdü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, tek katlı evde ortaya çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak’taki tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, evin etrafındaki otluk alanın da alev almasına yol açan yangına müdahale etti. Ekipler, yangını yaklaşık bir saat süren bir çalışmayla kontrol altına almayı başardı.

HASARIN BOYUTU

Yangın sonucunda meydana gelen hasar nedeniyle evde belirli ölçüde hasar oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, durumu daha da kötüleşmeden kontrol altına almayı sağladı.

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