Darıca’da Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen bu yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi’ndeki Bağdat Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldığını fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınla ilgili olarak polis ekipleri, araştırmalarına devam ediyor.