Darıca’da Ziynet Eşyası Hırsızı Tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üç evden toplam 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı yönünde gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü ve hırsızlığı gerçekleştiren kişiyi tespit etti. Yapılan takibin ardından, Y.G. isimli şüpheli Gebze ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan kadının daha önce 84 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

