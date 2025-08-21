Darıca’da Ziynet Eşyası Hırsızı Tutuklandı

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üç evden toplam 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı yönünde gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

HAKİKATİN ORTAYA ÇIKMASI

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü ve hırsızlığı gerçekleştiren kişiyi tespit etti. Yapılan takibin ardından, Y.G. isimli şüpheli Gebze ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan kadının daha önce 84 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.