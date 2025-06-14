Darıca’daki Yalıda Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan 2 katlı terkedilmiş bir yalıda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yanındaki diğer yapılar etkilenmeden kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yalı tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi üzerindeki boş yalıda, bilinmeyen bir sebepten dolayı patlak verdi. Kısa sürede alevlerin yalının büyük bir kısmını sarmasıyla, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahale etmek için hazırlık yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda, yangın diğer bitişik yapılar etkilenmeden söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı. Ancak, yalı tamamen kullanılamaz hale geldi. Uzun bir süredir boş durduğu belirlenen yapının yangın nedeni ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.