Darıca’daki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

KOCAELİ’DE YANGIN OLAYI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir katlı evde yaşanan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

İTFAİYE HEYETİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar sonrasında hızlıca olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, ateşin evin çevresindeki otluk alana da sıçraması nedeniyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle evde önemli hasar oluştu.