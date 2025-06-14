Darıca’ya 18 Yeni Araç Eklendi

KOCAELİ’DE YENİ ARAÇ TANITIMI

Kocaeli’de Darıca Belediyesinin filosuna katılan 18 yeni araç tanıtıldı. Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Makine İkmal ve Garaj Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hizmet kapasitelerini daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti. “Vatandaşlara daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için araç filolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” diyen Bıyık, bu kapsamda belediye envanterine 18 yeni iş makinesi ve hizmet aracı eklediklerini ifade etti. Böylece göreve geldikleri günden bu yana satın aldıkları araç sayısının 89’a ulaştığını aktardı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Kaymakam Yüksel Kara, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı gibi siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AK PARTİ GÖLCÜK’TE TOPLANTI DÜZENLEDİ

AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığı 109. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirdi. Gölcük Kongre Sarayı’nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bu tür toplantılarda partili arkadaşlarıyla istişareler yaptıklarını ifade etti. Programa Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılan 20 kişi için rozet takma töreni düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile diğer siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

KARAMÜRSEL ANADOLU LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEDİ

Karamürsel Anadolu Lisesi, 118 öğrenci mezun etti. Okul bahçesinde yapılan tören sırasında okul müdürü Hasan Dalkıran, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra okul birincisi Ecrin Altınbaş, ikincisi Murat Demir ve üçüncüsü Melek Tuncay’a protokol üyeleri ödüllerini takdim etti. Altınbaş, okulun yaş kütüğüne plaket çaktıktan sonra mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesiyle program sona erdi. Törende Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yer aldı.