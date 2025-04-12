Darp Olayı Üzerine Açıklama Yaptı

DARP OLAYI SONRASI GÖRÜNTÜLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmesinin ardından bu olaya ait şiddet görüntülerinin yayımlandığı duyuruldu. Danla Bilic, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda darp edildiğini ifade ederek, “Aylardır şikayetçi olduğum Berk Çetin’le yaşadıklarımı” anlattı. Ardından yaralı yüzünün fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

KARISIKLIK SÖYLENİYOR

Bu olayların ardından aynı isime sahip bir futbolcu, sosyal medya hesabına gelen olumsuz yorumlar üzerine bir açıklama yaptı. Futbolcu Berk Çetin, “Arkadaşlar haberlerde gördüğünüz kişi ben değilim. İsim soy isim benzerliği lütfen hesabıma yorum yapmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, Danla Bilic’in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var, bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor.” dedi. Böylece ortada bir karışıklığın olduğu ifade edildi.