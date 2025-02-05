Darphane’den UTTS Projesi Hakkında Açıklama

DARPHANE’DEN UTTS TALEPLERİNE YANIT

Darphane, son zamanlarda bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında UTTS projesine dair yayılan çeşitli iddialara açıklık getirdi. “Bu iddiaların başında, UTTS’de kullanılan çiplerin maliyetinin yüksek olduğu ve bu çiplerin İsrail veya Kanada menşeili olduğu yönündeki ifadeler yer almaktadır” diyerek söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada Turpak isimli bir firmanın UTTS projesiyle ilişkili olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.

ÇİP MALİYETLERİ HAKKINDA DOĞRU BİLGİLER

Darphane, UTTS’de kullanılan çiplerin maliyetine ilişkin ortaya atılan iddiaları tamamen asılsız bulduğunu vurguladı. Açıklamada, sosyal medyada 5 TL olarak belirtilen çiplerin otomotiv sektöründe kullanılmadığını ve bunun yerine normal devre çipleri olduğunu ifade etti. Taşıt Tanıma Birimi için kullanılan çiplerin fiyatının ise 8-10 USD seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Taşıt Tanıma Birimi üretim maliyetlerinin toplamda 16-18 USD civarında olduğu, bu maliyetlere yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderlerinin dahil olmadığı kaydedildi.

TURPAK FİRMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Darphane, sosyal medyada adı geçen Turpak firmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. “Turpak firması ile hiçbir ilgimiz yok” diyerek, bu firmanın sadece otomotiv sektöründe Taşıt Tanıma Birimi montaj işinde faaliyet gösterdiğini ve UTTS proje sürecinde yer almadığını aktardı. Ayrıca, Turpak’ın UTTS’nin yüklenicisi veya tedarikçisi olmadığı, yalnızca yetkilendirilen montaj firmalarından biri olduğu belirtildi.

EQUIPMAN MENŞEİNE DAIR GERÇEKLER

Darphane, ayrıca UTTS’de kullanılan ekipmanların menşei hakkında da bilgi vererek, “Ekipmanların İsrail veya Kanada menşeili olduğu yönündeki iddialar doğru değildir” açıklamasında bulundu. Yazılım geliştirmelerinin Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı ve herhangi bir güvenlik sorunu bulunmadığı ifade edildi.

HUKUKİ YOL İLE MÜDAHALE

Darphane, gerçek dışı haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti ve yalan yaydığı tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. UTTS hakkında güncel bilgiler sunarak, projenin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koydu. Vatandaşlara, doğru bilgilere ulaşmak için Darphane’nin resmi açıklamalarını takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı.