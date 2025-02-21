Darphane Kuruş Basımını Durdurdu

ENFLASYONUN ETKİLERİ

Yüksek enflasyon sonucunda Türk lirasının alım gücünde görülen kayıplar, para üretimlerini de ciddi şekilde etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu duruma yönelik yeni bir karar alarak uygulamaya geçirdi.

PARA TEDAVÜLÜNDE DEĞİŞİKLİKLER

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerindeki madeni paralar piyasaya sürülmedi. Bu ayda toplamda 62 milyon 429 bin adet madeni para, 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin 1 TL ve 16 milyon 853 bin 5 TL şeklinde piyasaya sunuldu.

TEDAVÜLDEKİ MİKTARIN ARTIŞI

Böylelikle tedavüldeki 5 TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adede, 1 TL ise 4 milyar 354 milyon 747 bin 610 adede, 50 kuruş ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adede ulaştı. Toplamda tedavülde bulunan madeni paraların sayısı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adet seviyesine çıkarak gözle görülür bir artış gösterdi.

DÜŞÜK DEĞERLİ MADENİ PARALARIN DURUMU

Uzmanlar, düşük değerli madeni paraların basılmamasıyla ilgili durumun enflasyon ve artan maliyetler bağlamında paranın alım gücünün düşmesiyle alakalı olabileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin, özellikle küçük esnaflar ve nakit alışveriş yapan bireyler için gündelik alışverişlerinde sorunlar yaşanmasına yol açabileceği vurgulanıyor.