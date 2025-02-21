Darphane Kuruş Basımını Durdurdu

YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİ

Yüksek enflasyon, Türk lirasının alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor ve bu durum para üretimlerini de derinden etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu kapsamda yeni bir karar aldı.

PARA TEDAVÜLÜ KISITLANIYOR

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni paralar piyasaya sunulmadı. Ocak ayında 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet bir TL ve 16 milyon 853 bin adet beş TL olmak üzere toplam 62 milyon 429 bin adet madeni para tedavüle çıkarıldı.

TEDAVÜLDEKİ MADENİ PARA MİKTARI

Bu gelişmelerle birlikte, tedavülde bulunan beş TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adet, bir TL 4 milyar 354 bin 747 bin 610 adet, 50 kuruş ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet seviyesine ulaştı. Genel olarak tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adet olarak kaydedildi.

ENFLASYONUN ROLÜ

Uzmanlar, düşük değerli madeni paraların basılmamasının arkasında enflasyon ve artan maliyetlerin, paranın alım gücünü düşürmesi etkeni olabileceğini ifade ediyor. Özellikle küçük esnaflar ve nakit alışveriş yapan vatandaşlar, bu durumun günlük alışverişlerinde çeşitli sıkıntılara yol açabileceğini belirtiyor.