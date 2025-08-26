Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” filmi 29 Ağustos’ta

YENİ FİLM “SUÇÜSTÜ” HAZIRLIĞINDA

New York’un karanlık sokaklarında geçen etkileyici bir hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan Darren Aronofsky’nin yönettiği “Suçüstü” filmi, 29 Ağustos’ta vizyona girecek. Paribu Cineverse Kanyon AVM’deki basın gösteriminin ardından, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filme dair görüşlerini AA muhabirine açıkladı. Dorsay, filmin mizah ile vahşeti başarıyla harmanladığını dile getirdi. Filmdeki 3 farklı renkte alt yazıları tuhaf bulduğunu vurgulayan Dorsay, “Bunlardan 2 tanesi normal beyaz alt yazının haricinde. Bir tanesi mesela Yahudiler konuştuğunda o alt yazının verildiği anlaşılıyor. Bunun filmle doğrudan ilgisi yok ama mevcut güncel meselelerle bağdaştığını düşünüyorum.” dedi.

DUYGUSAL BAĞLANTILAR VE PERFORMANSLAR

Atilla Dorsay, başrol oyuncusu Austin Butler ile yönetmen Aronofsky’nin işini başarılı bulduğunu ifade ederek, “Aşklar her zaman başarılı olmaz. İki yandan biri gidebilir ama yine de bana duygusal olarak etkiledi. Özellikle işkencenin adeta film boyunca her yeri sarması, Austin Butler’ın sürekli kan revan içinde olmasını sağlıyor. Bu bence üstün bir oyunculuk örneği.” şeklinde görüş belirtti. Filmde ABD’de mevcut olan şiddeti ele aldığını vurgulayan Dorsay, “İsrail’in sergilediği şiddeti ele almak yanlış diyenler olabilir ama her koşulda ağır biçimde eleştirilmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

FİLMİN EĞLENCELİ YANLARI

Sinema yazarı Numan Serteli ise, filmdeki aksiyon ve gerilimin kaynağının, paylaşılmayı bekleyen milyonlarca “kara dolar” olduğunu söyledi. Aronofsky’den alışılmadık bir film beklentisi içinde olduğunu belirten Serteli, “Yasa dışı işlere asla bulaşmayacak masum bir adamı olayların merkezine yerleştiren ve neler olacağını merak ettiren filmi eğlenceli buldum.” şeklinde konuştu. Filmin en dikkat çekici unsurlarından biri, “aşırı dindar” iki Yahudi gangsterin her önlerine çıkan kişiyi kolayca öldürmeleri olduğunu düşünerek, durumu manidar bulduğunu açığa çıkardı.

FİLMİN KONUSU VE KADROSU

“Suçüstü” (Caught Stealing) filmi, Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz ve Matt Smith’in başrollerini paylaştığı bir yapım. Filmin konusu şöyle: “Lise yıllarında beyzbol sahalarının parlayan yıldızı olan Hank Thompson (Austin Butler), artık salaş bir barda sakin bir yaşam sürer. Thompson’ın hayatı, punk-rockçı komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle bir anda altüst olur. Tehlikeli gangsterlerle dolu ölümcül bir oyunun içine sürüklenen Hank, bu kaostan kurtulabilmek için hayatta kalma içgüdülerini devreye sokmak zorunda kalır.” Gerilim ve aksiyon türündeki “Suçüstü”, TME Films dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.