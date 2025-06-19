Datça Açıklarında 23 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

KAÇAK GÖÇMENLER YUNAN UNSURLARINDAN KURTULDU

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 06.00’da Datça açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot ihbarı aldı.

OLAY ANINDA HAREKETE GEÇİLDİ

İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bottaki 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler kıyıya çıkartıldıktan sonra, gerekli işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderiliyor. Bu olay, bölgedeki kaçak göçmen sorununu bir kez daha gündeme getiriyor.