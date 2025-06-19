Haberler

Datça Açıklarında 23 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

KAÇAK GÖÇMENLER YUNAN UNSURLARINDAN KURTULDU

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 06.00’da Datça açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot ihbarı aldı.

OLAY ANINDA HAREKETE GEÇİLDİ

İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bottaki 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler kıyıya çıkartıldıktan sonra, gerekli işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderiliyor. Bu olay, bölgedeki kaçak göçmen sorununu bir kez daha gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

Datça açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve göç idaresine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.