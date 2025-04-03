Datça Açıklarında 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM HAKKINDA SON BİLGİLER

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerel halk arasında “Muğla’da deprem mi oldu?” diye tartışmalar yaşanıyordu. Şimdi ise olayın detayları merak ediliyor. Peki, Muğla’da deprem ne zaman ve nerede oldu? Bunların yanıtları haberin devamında…

AFAD’DAN ÇARPICI DUYURU

AFAD, son dakika olarak Muğla Datça açıklarındaki depremin bilgilerini duyurdu. Meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, saat 23.21 sularında meydana geldi. Depremin derinliği ise 14 kilometre olarak bildirildi. AFAD, sosyal medya üzerinden bu durumu paylaştı ve deprem hakkında ayrıntılı bilgi verdi.