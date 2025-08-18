Haberler

Datça Açıklarında 38 Göçmen Yakalandı

YENİ HABERİMİZDEKİ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında bir yelkenli tekne üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, 10’u çocuk toplam 38 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanıyor. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin tespiti üzerine, Sahil Güvenlik Botları olay yerine sevk ediliyor.

ŞÜPHELİLER VE YAKALANAN GÖÇMENLER

Yapılan durdurma işleminde, teknede 28 düzensiz göçmen, aralarında 10 çocuğun da bulunduğu gruptan, iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanıyor. Olay, güvenlik güçleri tarafından titizlikle takip ediliyor.

