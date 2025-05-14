Datça Açıklarında 6.0 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM MÜNECAATİ

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremin, Türkiye sınırlarına en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, şiddetli deprem, saat 01.51’de merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşti. Depremin, zeminden 20.41 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre, deprem sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya hesabı aracılığıyla Datça açıklarındaki depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, “Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” şeklinde bilgi verdi. Bu açıklamayla birlikte yetkililer, bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu vurguladı.