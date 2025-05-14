Datça Açıklarında 6.0 Büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN DETAYLARI

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Bu depremin, Türkiye’den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, depremin merkezi saat 01.51’de tespit ediliyor ve derinliği 20.41 kilometre olarak kaydediliyor. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmıyor.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Vali Akbıyık, “Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” şeklinde açıklamada bulunuyor.