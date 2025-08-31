Datça Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YARDIM İSTEDİ

Muğla’nın Datça ilçesi karasularında, yelkenli bir tekneyle yasa dışı yollardan kaçış yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin teknesi motor arızası yaşadıktan sonra sürüklenmeye başlaması üzerine yardım talebinde bulundu. Teknenin sürüklendiği bilgisi alındıktan sonra, olay yerine hemen Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botları, İtalya rotası üzerindeki yelkenli teknedeki 56 düzensiz göçmeni, aralarında 21 çocuğun bulunduğu grubu başarılı bir şekilde kurtardı. Olay, deniz güvenliği açısından önemli bir müdahale olarak değerlendiriliyor.