Datça Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YARDIM İSTEDİ

Muğla’nın Datça ilçesi karasularında, yelkenli bir tekneyle yasa dışı yollardan kaçış yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin teknesi motor arızası yaşadıktan sonra sürüklenmeye başlaması üzerine yardım talebinde bulundu. Teknenin sürüklendiği bilgisi alındıktan sonra, olay yerine hemen Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botları, İtalya rotası üzerindeki yelkenli teknedeki 56 düzensiz göçmeni, aralarında 21 çocuğun bulunduğu grubu başarılı bir şekilde kurtardı. Olay, deniz güvenliği açısından önemli bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

Aroya Kruvaziyeri Marmaris’e Geldi

Marmaris, Malta bayraklı Aroya kruvaziyerini ağırladı. 2 bin 684 yolcu ve 1319 personel ile gelen gemi, turistlerin gümrük işlemlerinin ardından şehri keşfetmesini sağladı.
Arnavutköy’de Minibüs Kadına Çarptı

İstanbul Arnavutköy'de bir minibüs sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek otobüs durağındaki kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

