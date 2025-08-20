Datça’da 38 göçmen ve 2 şüpheli

DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Muğla’nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 38 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanıyor. Edinilen bilgilere göre, Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 10’u çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen ele geçiriliyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan düzensiz göçmenlerle birlikte, göçmen kaçakçılığı şüphesi taşıyan E.Ö. (37) ve Moldova uyruklu A.V. (36) işlemleri yapılmak üzere Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Soruşturma çerçevesinde teknenin seyir izin belgesine sahip olduğu belirlenen Almanya uyruklu H.T. (52) için yakalama çalışmaları başlatılıyor. Gözaltına alınan E.Ö. ve A.V., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.