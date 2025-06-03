Datça’da 55 Bin Araç Denetlendi

DATÇA İLÇESİNDEKİ JANDARMA DENETİMLERİ

Muğla’nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri, son 8 ay içerisinde toplamda 55 bin 894 aracı denetledi ve 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü bu denetimler, 28 Eylül 2024 ile 1 Haziran 2025 tarihleri arasında, Datça-Marmaris kara yolundaki Balıkaşıran yol kontrol noktasında 7 gün 24 saat boyunca gerçekleştirildi.

KAPSAMLI DENETİMLERİN DETAYLARI

Göçmen kaçakçılığı ve aranan kişilere yönelik geniş kapsamlı denetimlerde, jandarma ekipleri profesyonel yöntemler ve teknolojik olanaklar kullanarak etkili bir çalışma sergiledi. Yapılan bu operasyonların, suç oranlarının düşmesi konusunda önemli bir rol oynadığı ifade edildi.