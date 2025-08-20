Datça’da Ağaç Dalları Araçlara Zarar Verdi

AĞAÇ DALLARININ DEVRİLMESİ İLE HASAR OLUŞTU

Muğla’nın Datça ilçesinde devrilen ağaç dalları sonucu iki araçta hasar meydana geldi. Liman mevkisinde yer alan Amfi Tiyatro yanındaki otopark alanında, park halinde bulunan araçların üzerine güçlü rüzgar nedeni ile ağaç dalları düştü. Bu durum, araçlarda hasara yol açtı.

AĞAÇ DALLARININ TEMİZLENMESİ YAPILDI

Olayın ardından, hasar incelemesi gerçekleştirildi. İncelemeyi takiben, Datça Belediyesi ekipleri devrilen ağaç dallarını kaldırarak temizleme işlemini tamamladı. Bu durum, çevredeki güvenliği artırmayı hedefliyor.