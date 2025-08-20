Haberler

Datça’da Ağaç Dalları Araçları Vurdu

DEVİLEN AĞAÇ DALLARI ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Muğla’nın Datça ilçesinde güçlü rüzgarların etkisiyle devrilen ağaç dalları, park halinde bulunan iki araca zarar verdi. Liman mevkisindeki Amfi Tiyatro yakınındaki otoparkta gerçekleşen olayda, rüzgarın etkisiyle ağaç dalları araçların üzerine düştü.

BELEDİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından araçlarda meydana gelen hasarın tespit edilmesi amacıyla inceleme yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından, Datça Belediyesi’ne bağlı ekipler devrilen ağaç dallarını yerinden kaldırdı.

