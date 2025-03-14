Datça’da Baba, Oğlunu Darp Etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Muğla’nın Datça ilçesinde ayrıldığı eşinden 10 yaşındaki otizmli çocuğunu görüşmek için alan baba, oğlunu darp ettiği iddiasıyla yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı. Olay, birkaç yıl önce Datça’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ülkü Zengin ve Hüseyin Kaya çifti evliliklerini sonlandırdıktan sonra baba Hüseyin Kaya, çocukları 10 yaşındaki otizmli Y. Kaya’yı hafta sonu görüşmesi için anne Ülkü Zengin’den aldı ve birlikte vakit geçirdi.

ANNE ZENGİN’İN TEPKİSİ

Pazar günü, babası tarafından eve getirilen Y. Kaya’nın yüzünde ve kulağında kızarıklık olduğunu gören anne Zengin, baba Kaya’yı telefonla arayarak durumu sordu. İddialara göre, baba Kaya bu durumda habersiz olduğunu belirtti. Ardından Y. Kaya’nın yüzündeki kızarıklığın nedenini öğrenmek isteyen Zengin, çocuğunun sessiz kalması üzerine Pazartesi sabahı küçük çocuğun eğitim aldığı özel eğitim merkezine gitti. Merkezdeki öğretmenle görüştüğünde Y. Kaya, babasının kendisini darp ettiğini söyledi. Olayın ardından doktor raporu alan anne Zengin, durumu yargıya taşıdı.

HUKUKİ SONUÇ

Üç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından mahkeme sonucu açıklandı. Datça Adliyesi’nde görülen davada, baba Hüseyin Kaya 7,5 ay hapis cezası aldı. Mahkeme öncesinde yapılan çağrıya yanıt olarak özel çocukların aileleri ve Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, anne Ülkü Zengin’i desteklemek için mahkemeye katıldı. Mahkeme çıkışında bir açıklama yapan Dündar, “Görülen 4’üncü mahkeme sonucunda konu karara bağlandı ve 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adaletin yerini bulduğu için çok mutluyuz. Gelen herkese de burada bizimle beraber oldukları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ANNE ZENGİN’İN DÜŞÜNCELERİ

Dava süresi boyunca zorluklar yaşadığını belirten anne Ülkü Zengin, “Oğlumun ahı kimsede kalmadı. Umarım böyle bir şeyi hiçbir çocuk yaşamaz. Çok çaba sarf ettik ve sonunda zafer bizim oldu” diyerek kararın ardından hissettiği mutluluğu dile getirdi.