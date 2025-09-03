Datça’da Deniz Kabuklarından Eserler Sergisi

DATÇA’DA SANAT VE DOĞA BİR ARADA

Muğla’nın Datça ilçesinde, deniz kabuklarından yapılmış figürler ve su altı fotoğraflarının sergilendiği bir sanat etkinliği sanatseverlerle buluştu. Eserlerin sahibi emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut, serginin açılışında, 1975 ile 1980 yılları arasında Datça İlçe Tarım Müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve denizle uzun yıllardır hem profesyonel hem de hobi olarak ilgilendiğini aktardı.

DENİZİN GÜZELLİKLERİ PAYLAŞILIYOR

Dünyanın pek çok denizinde dalış yaptığını belirten Mut, bu dalışlarda topladığı deniz kabukları ve çektiği fotoğrafları bu sergi ile paylaşma isteğini dile getirdi. “Bu, 12. kişisel sergim. Her yıl bir sergi açıyorum. 79 yaşındayım, deniz benim yaşam kaynağım. Bu güzellikleri paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Daha önce İzmir, Çanakkale, Çeşme ve Bozcaada’da da sergi açtım.” ifadesini kullanan Mut, Datça’da görev yaptığı yıllardan beri bu kıyılara bağlı olduğunu ve en çok sergisini burada açmak istediğini sözlerine ekledi.

SERGİ ZİYARETE AÇIK

Sergi, 7 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini kabul etmeye devam edecek. Bu etkinlik, sanat ve doğayı bir araya getirerek insanların deniz kabuklarının ve su altı görüntülerinin estetiğiyle buluşmasına olanak tanıyor.