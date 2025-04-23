Datça’da Denizcilik Sektörü Toplantısı Yapıldı

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜ GELİŞTİRME TOPLANTISI

Muğla’nın Datça ilçesinde, denizcilik sektörünün gelişimini sağlamak ve altyapıyı iyileştirmek amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Bu geniş katılımlı toplantıda, balıkçı barınakları, çekek yerleri ve hudut kapısı-iskelesi üzerinde detaylı tartışmalar gerçekleştirildi.

HUDUT KAPISI SORUNLARI ELE ALINDI

Toplantıda, hudut kapısının yetersizliği nedeniyle yaşanan zorluklar gündeme getirildi. Ayrıca, iskelelerin güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Datça’ya yönelik marina, liman ve çekek yerleri gibi projeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

FERİBOT SEFERLERİ MÜJDESI

Toplantıda, Sömbeki (Simi)-Datça ve Rodos-Datça feribot seferlerinin başlatılacağına dair iyi haberler de paylaşıldı. Yapılacak yatırımların, Datça’nın ekonomik ve turistik potansiyelini artıracağı ifade edildi.