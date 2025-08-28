Datça’da Kaçak Alkol Ele Geçirildi

KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir adreste gerçekleştirdikleri aramada çok sayıda kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, İskele Mahallesi 225. Sokak’taki bir adreste yapılan operasyonda; 4 adet 5 litrelik bidon, yarısından fazlası dolu alkol ile çeşitli markalara ait alkol şişeleri bulundu. Ayrıca, bir metal termos içerisinde de alkol tespit edildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Alkol yapımında kullanıldığı düşünülen test kitleri ve çeşitli aparatların da ele geçirildiği bu operasyon sonucunda, olayla ilgili olarak .E.D. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere de el konuldu.