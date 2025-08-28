Datça’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

DATÇA’DA KAÇAK SİGARA VE Tütün ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Muğla’nın Datça ilçesinde bir markette gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçiriliyor. Yapılan arama, adli makamların kararıyla yapılıyor ve bu süreçte 4 adet elektronik sigara, 93 adet çeşitli markalarda sigara, 110 adet tütün, 88 adet aromalı sigara, 23 adet puro ve 66 adet sigara mevcut bulunuyor.

İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla bağlantılı olarak M.K. ve B.K. isimli şahıslar hakkında işlem başlatılıyor. Bu tür operasyonlar, kaçak sigara ve tütün ürünlerinin piyasada yayılmasının önlenmesi açısından oldukça önemli bir yer tutuyor.