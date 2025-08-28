Datça’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

DATÇA’DA YAPILAN OPERASYONDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Muğla’nın Datça ilçesinde bir markette düzenlenen operasyonda çeşitli kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçiriliyor. Adli makamların talimatıyla gerçekleştirilen aramada, 4 adet elektronik sigara, 93 adet farklı markalarda sigara, 110 adet tütün, 88 adet aromalı sigara, 23 adet puro ve 66 adet sigara bulundu.

İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak M.K. ve B.K. isimli iki şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. Bu tür operasyonlar, kaçak tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yapılıyor.