Datça’da Keçide Mavi Dil Hastalığı

DATÇA’DA MAVİ DİL HASTALIĞI NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASI

MUĞLA’nın Datça ilçesinde bir keçide tespit edilen ‘mavi dil hastalığı’ nedeniyle ilçe karantinaya alındı ve hayvan giriş çıkışları durduruldu. Hızırşah Mahallesi’nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine çiftlik sahipleri durumu İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle laboratuvar analizlerini gerçekleştirdi. Analizler sonucunda, ‘mavi dil hastalığı’ bulguları belirlendi.

HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi’nden Yazıköy Mahallesi’ne kadar ilçe genelinde 40 gün boyunca karantina uygulamasına geçildi. Hayvan giriş çıkışı durduruldu ve karantinaya dair uyarı tabelaları ilçe girişlerine yerleştirildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİLER

‘Mavi dil hastalığı’nın ‘Culicoides’ cinsi sinekler tarafından bulaştığı; keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görüldüğü bildiriliyor. İnsan sağlığı açısından olumsuz bir durum yaratmadığı ve etlerinin tüketilmesinde bir sakınca bulunmadığı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.