Datça’da Kıbrıs Gazisi Uslu Vefat Etti

TRAFFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu, yoğun bakımda gördüğü tedaviye rağmen 72 yaşında hayatını kaybetti. Datça Sındı Mahallesi’nde yaşayan Hasan Uslu, iki hafta önce geçirdiği kazanın ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyordu.

TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Uslu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Bugün, Datça Sındı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde sevenleri, Hasan Uslu’yu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kıbrıs Gazisi Hasan Uslu’nun defniyle ilgili düzenlenen bu etkinlik, toplumu derinden etkiledi.