Datça’da Kukuya Düşen Köpek Kurtarıldı

KUKYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Muğla’nın Datça ilçesinde 5 metrelik bir kukuya düşen köpek, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi tarafından kurtarıldı. Muğla AFAD’dan alınan ihbar üzerine, Datça Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkiine hızla 4 kişilik MAG-AME ekibi gönderildi.

KURTARMA MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

Yaklaşık 5 metre derinliği bulunan kuyuya düşen köpeğin kurtarılması için gerçekleştirilen müdahale, başarıyla sonuçlandı. Hayvan, yapılan çalışma sonucunda sağlıklı bir şekilde kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

