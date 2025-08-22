Datça’da Kukuya Düşen Köpek Kurtarıldı

KUKYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Muğla’nın Datça ilçesinde 5 metrelik bir kukuya düşen köpek, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi tarafından kurtarıldı. Muğla AFAD’dan alınan ihbar üzerine, Datça Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkiine hızla 4 kişilik MAG-AME ekibi gönderildi.

KURTARMA MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

Yaklaşık 5 metre derinliği bulunan kuyuya düşen köpeğin kurtarılması için gerçekleştirilen müdahale, başarıyla sonuçlandı. Hayvan, yapılan çalışma sonucunda sağlıklı bir şekilde kurtarılıp sahibine teslim edildi.