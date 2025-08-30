Haberler

Datça’da MAG-AME Ekipleri Bayrak Açtı

DAĞCILIK EĞİTİMİ ALMIŞ EKİP FAALİYETTE BULUNDU

Datça’da, MAG-AME arama kurtarma ekiplerinden oluşan 10 kişilik bir grup, dağcılık eğitimi hakkındaki bilgi ve becerilerini uygulamaya koydu. Mesudiye Ovabükü mevkisinde, denizden 30 metre yükseklikte yer alan Adaburnu tepesine tırmanarak burada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar.

Muğla İl Koordinatörü Barış Muştu, bu etkinlikle ilgili olarak “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla anıyoruz” dedi. Bu tür etkinliklerin, hem doğa sporlarını teşvik etmek hem de milli değerleri yüceltmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Haberler

Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.