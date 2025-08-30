Datça’da MAG-AME Ekipleri Bayrak Açtı

DAĞCILIK EĞİTİMİ ALMIŞ EKİP FAALİYETTE BULUNDU

Datça’da, MAG-AME arama kurtarma ekiplerinden oluşan 10 kişilik bir grup, dağcılık eğitimi hakkındaki bilgi ve becerilerini uygulamaya koydu. Mesudiye Ovabükü mevkisinde, denizden 30 metre yükseklikte yer alan Adaburnu tepesine tırmanarak burada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar.

Muğla İl Koordinatörü Barış Muştu, bu etkinlikle ilgili olarak “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla anıyoruz” dedi. Bu tür etkinliklerin, hem doğa sporlarını teşvik etmek hem de milli değerleri yüceltmek açısından önemli olduğunu vurguladı.