Datça’da Mavi Dil Karantinası Kaldırıldı

DATÇA’DA KARANTİNA KALDIRILDI

Muğla’nın Datça ilçesinde, 16 Nisan’da bir keçide tespit edilen ‘mavi dil hastalığı’ sebebiyle uygulanan karantina sona erdi. Hızırşah Mahallesi’nde bir keçide burun akıntısının görülmesi üzerine, çiftlik sahipleri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Müdürlüğe bağlı ekipler, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda ‘mavi dil hastalığı’ bulgularına ulaştı.

HASTALIĞIN YAYILIMINI ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi’nden Yazıköy Mahallesi’ne kadar ilçe genelinde karantina uygulamasına geçildi. Hayvan giriş çıkışları durduruldu ve ilçe girişine uyarı tabelası yerleştirildi. Mavi dil hastalığının ‘Culicoides’ cinsi sinekler aracılığıyla yayıldığı, keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaşlarda görüldüğü, insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı ve etlerinin tüketilebileceği ifade edildi.

KONTROLLER SONUCUNDA HASTALIK BULAŞMADI

Yapılan kontroller sonrasında hastalığın başka hayvanlara geçmediği tespit edildi. Bu durum üzerine karantina uygulaması sona erdirildi ve ilçeye hayvan giriş ve çıkışlarına yeniden izin verildi. Uyarı tabelası da kaldırıldı.