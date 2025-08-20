Datça’da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

Muğla’nın Datça ilçesinde, terör örgütü üyesi olma suçuyla aranan bir kişi, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, aranan bireylerin yakalanması için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Alınan bilgilere göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Datça Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, K.K. isimli 57 yaşındaki kadının, Denizli Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan toplamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.