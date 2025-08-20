Haberler

Datça’da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

Muğla’nın Datça ilçesinde, terör örgütü üyesi olma suçuyla aranan bir kişi, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, aranan bireylerin yakalanması için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Alınan bilgilere göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Datça Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, K.K. isimli 57 yaşındaki kadının, Denizli Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan toplamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

