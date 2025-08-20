Datça’da Yangın Kontrol Altına Alındı

MUĞLA’DA ZEYTIN AĞAÇLARIYLA DOLU ALANDA YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Datça ilçesinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, zarar gören alanın boyutu 3 dönüm olarak belirlendi.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Yangın, Datça’nın Mesudiye Mahallesi Dam Arası mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın bir alanda yol kenarında saat 19.00 sıralarında başladı. İhbar üzerine, bölgeye kısa sürede Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Datça Mahalle Arama Kurtarma (MAG-AME) ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla yapılan müdahale sayesinde, alevler 1 saat içinde kontrol altına alındı.

SPI DURUMU VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının sonuçları itibarıyla, ilk belirlemelere göre 3 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz netlik kazanmadı.