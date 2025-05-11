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Datça’da Yürüyüşte Su Ege’ye Aktı

ETKİNLİĞE YÜKSEK KATILIM

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Akdeniz’den Ege’ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü’nde, Akdeniz’den alınan su, Ege Denizi’ne aktarıldı. Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından organize edilen etkinlik, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesinin desteğiyle hayata geçirildi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı ve katılımcılar su dolu testileriyle birlikte yaklaşık 14 kilometre mesafe kat etti.

GÖKOVA KÖRFEZİ’NE AKTARIŞ

Yürüyüş, Gökova Körfezi’ndeki Katıyalı Sahili’nde sona erdi ve burada deniz suyu Ege Denizi’ne boşaltıldı. Etkinliğin sonunda katılımcılara yerel geleneksel lezzetler sunuldu. Şarkılar ve oyunlar eşliğinde katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Bu organizasyon, hem dostluk hem de doğaya olan bağlılığı ön plana çıkardı.

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