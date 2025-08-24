Datça Ekip, 3’lükle Başarı Elde Etti

BOĞAZ’IN Eşsiz Zorlukları

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gerçekleştirilen ve dünya çapında en prestijli açık su etkinliklerinden biri olarak bilinen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, Datça Open Water Swimming ekibi de yer aldı. Bu yılki yarışa 81 ülkeden 2 bin 800’ün üzerinde sporcu katıldı. Yüzücüler, yaklaşık 6.5 kilometrelik zorlu parkurda Kanlıca’dan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na doğru kulaç attı. Boğaz’ın güçlü akıntılarıyla başa çıkmaya çalışan sporcular arasında Datça’dan gelen önemli bir katılım gözlemlendi.

DATCAMIZIN BAŞARILI SPORCULARI

Datça Open Water Swimming ekibi, yarışta yer alan sporcular arasında Didem Yiğit’in kendi yaş grubunda 3’lük elde etmesiyle öne çıktı. Ekipten diğer sporcular olan Gülen Yıldırım, Güzel Yıldırım, Ceyda Pekşen ve Erdem Armağan da parkuru başarıyla tamamladı. Didem Yiğit’in elde ettiği bu başarı, Datça’daki spor camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Datçalı yüzücüler, bu yarışta hem ilçelerini temsil etmenin gururunu yaşadı hem de uluslararası platformda kulaç atmanın kendilerine kattığı deneyimi vurguladı.

Yüzücüler, performanslarını bir sonraki yarışta daha da artırmak için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirtti. Elde ettikleri başarı, Datça’nın spor potansiyelini yansıtırken, katılan sporcular gelecekte daha iyi dereceler elde edebilmek için antrenmanlarını hızlandıracak. Bu tür organizasyonlar, sporcuların gelişimini destekleyerek uluslararası başarıların kapısını aralıyor.