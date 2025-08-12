Haberler

Datça Ülkü Ocakları’nda Lokma Dağıtıldı

DATÇA ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI İÇİN HAYIR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Muğla’nın Datça ilçesinde vefat eden Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren’in anısına lokma dağıtımı yapıldı. Eren’in aile üyeleri ve Datça Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlik, jandarma lojmanları önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Özçelik, Belediye Meclis Üyesi Serdar Ören ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUALAR VE LOKMA İKRAMI

Etkinlikte dualar okundu ve katılımcılara lokma ikramı yapıldı. Ayrıca akşam saatlerinde Eren’in evinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacağı bildirildi. Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, 3 Temmuz’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.

