Datça’da korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

AFAD, Ege Denizi’nde 02.25’te 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25’te merkez üssü Ege Denizi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.