Dava Açıldı, Narin Güran Öldürüldü

OLAYIN DETAYLARI VE DAVAYA YANSIMALARI

Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 8 Eylül’de dere yatağında çuvalın içinde, 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında üç taşla kapatılmış olarak bulundu. Bu olayla ilgili olarak 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile birlikte gözaltına alınan ve cesedi dere yatağına taşıdığını kabul eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 28 Aralık’ta gerçekleştirilen davanın ikinci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesi yönünde karar aldı.

İSTİNAF SÜRECİ VE DELİL DURUMU

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın istinaf dilekçelerini, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderdi. 26 Mayıs’ta yapılan değerlendirmede, 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarının oy çokluğuyla onandığı, ancak mahkeme başkanının muhalefet şerhinde, delillerin eksik incelendiğini belirttiği ifade edildi. Başkan, özellikle anne, ağabey ve amcanın cinayeti birlikte işlediği yönündeki kabulün yaşamın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti ve Nevzat Bahtiyar’ın eylemlerinin detaylı biçimde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

AİLENİN ACISI VE ADALLET ARAYIŞI

Narin’in babası Arif Güran, kızıyla ilgili başlattığı adalet nöbetini sürdürürken, 8 Eylül’de ailesinin tüm bireylerinin gözaltına alındığını dile getirdi. Güran, “Okulun önünde gelirken hüzünlü olarak geldim. Narin, ‘babacığım beni çarşıya götürüp kitaplarımı, defterlerimi, çantalarımı al’ diye söylemişti. Şimdi Narin’in ölüsüyle buradayız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal medyada Narin’in hakkını savunduğunu söyleyenlere yönelik eleştirilerde bulundu ve “Burada sadece tek Narin ölmedi. Bütün aile fertleri burada ölüdür.” dedi. Adalet mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan baba Güran, bu süreçte ailelerinin ardında duran destekçilerin eksikliğinden bahsetti ve kızının hatırasını yaşatacaklarına dair kararlılığını tekrarladı.