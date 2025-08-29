Haberler

Dava Açıldı, Trump’a Karşı Tedbir İstendi

LISA COOK, GÖREVDEN ALINMA GİRİŞİMİNE DAVA AÇTI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı. Washington’daki federal bölge mahkemesinde başlatılan davada, Trump’ın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed Yönetim Kurulu da davalı olarak yer aldı. Cook’un avukatlarının sunduğu dava dilekçesinde, Trump’ın 25 Ağustos’taki görevden alma kararının ‘benzeri görülmemiş ve yasa dışı’ olduğu ifade edildi.

Dava dilekçesinde, Fed Yasası uyarınca bir üyenin görevden alınabilmesi için ‘haklı neden’ şartının bulunduğu hatırlatıldı. Cook’un avukatları, Trump’ın öne sürdüğü 2021 tarihli mortgage başvurusu iddiasının bu şartları karşılamadığını belirtti. Söz konusu iddiaların Cook’un suç işlemesiyle ilgili olmadığını, bu nedenle görevden alınmasının mümkün olmadığını savundular.

Cook’un ayrıca mahkemeden geçici tedbir talebinde bulunduğu, bu talep çerçevesinde Trump’ın görevden alma kararının hukuka aykırı olduğunun ilan edilmesi ve dava sürecinde Fed’in bu yöntemle herhangi bir adım atmasının engellenmesi istendiği aktarıldı.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

