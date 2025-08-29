Dava Açıldı, Trump’a Karşı Tedbir İstendi

LISA COOK, GÖREVDEN ALINMA GİRİŞİMİNE DAVA AÇTI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı. Washington’daki federal bölge mahkemesinde başlatılan davada, Trump’ın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed Yönetim Kurulu da davalı olarak yer aldı. Cook’un avukatlarının sunduğu dava dilekçesinde, Trump’ın 25 Ağustos’taki görevden alma kararının ‘benzeri görülmemiş ve yasa dışı’ olduğu ifade edildi.

Dava dilekçesinde, Fed Yasası uyarınca bir üyenin görevden alınabilmesi için ‘haklı neden’ şartının bulunduğu hatırlatıldı. Cook’un avukatları, Trump’ın öne sürdüğü 2021 tarihli mortgage başvurusu iddiasının bu şartları karşılamadığını belirtti. Söz konusu iddiaların Cook’un suç işlemesiyle ilgili olmadığını, bu nedenle görevden alınmasının mümkün olmadığını savundular.

Cook’un ayrıca mahkemeden geçici tedbir talebinde bulunduğu, bu talep çerçevesinde Trump’ın görevden alma kararının hukuka aykırı olduğunun ilan edilmesi ve dava sürecinde Fed’in bu yöntemle herhangi bir adım atmasının engellenmesi istendiği aktarıldı.