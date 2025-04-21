Dava Sonucu Açıklandı, Ceza Verildi

OLAYIN GELİŞİMİ

2023 yılında Esenyurt’taki bir tekel bayisinde meydana gelen tartışmada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Davada 8 sanık yargılandı ve mahkeme, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer’in ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete ek olarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Diğer sanıklara ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SALDIRI ANININ DETAYLARI

Olay, 29 Temmuz 2023’te, gece yarısı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde gerçekleşti. Tarık Özer ve beraberindekiler, dükkanda bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, sanıklar yanlarındaki silahlarla üç kişiyi taradıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu saldırıda Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen yaşamını kaybetti, Yusuf Erzen ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis, 8 kişiyi gözaltına aldı; bunlardan 4’ü tutuklandı, 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DURUŞMADA SAVUNMALAR

Davanın karar duruşması, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tutuklu sanıklar, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer sanıklar ve mağdur aileleri salonda yer aldı. Tarık Özer, son savunmasında “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi. Oğul, kardeş ve kendi canımı korumak amacıyla hareket ettim. Kimseyi öldürme kastım yoktu.” dedi. Azat Özer ise, “Olayı hatırlamıyorum, ben ateş etmedim.” diyerek pişmanlık ifade etti. Murat Özer, “Suç işlemedim, adalet yerini bulacak.” şeklinde görüş bildirdi. Servet Özer ise, “Hiçbir şey yapmadığım halde tutukluyum.” sözlerini kullandı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, tarafların son sözlerinin ardından kararını verdi. Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer, ‘kasten öldürme’ suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete ve Yusuf Erzen’e karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarık Özer ve Azat Özer’e ruhsatsız silah taşımaktan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklara ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan hapis cezası verildi.